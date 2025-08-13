Стало известно условие, при котором Сафонов может покинуть ПСЖ

Голкипер сборной России Матвей Сафонов не хочет покидать ПСЖ, несмотря на многочисленные слухи об его уходе, пишет L'Equipe.

Добровольный уход после одного сезона Сафонов будет расценивать как признак слабости, поэтому россиянин намерен бороться за место первого номера, отмечает издание.

По информации L'Equipe, Сафонов может покинуть парижский клуб только, если ПСЖ попросит его об этом, а он сам получит предложение из сильного европейского клуба, который будет рассматривать его в качестве основного голкипера.

Ситуация с вратарской бригадой в ПСЖ остается нерешенной. Клуб приобрел голкипера Люка Шевалье, которого видит первым номером. При этом еще не решен вопрос о продлении Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец был обижен после того, как его не включили в заявку на матч Суперкубка Европы.

Ранее сообщалось, что в услугах Матвея Сафонова заинтересован «Галатасарай».