«Потеряла ребенка и провела сутки в реанимации»: блогер Маха Горячева учится жить заново после трагедии

Популярный блогер Маха Горячева поделилась с подписчиками душераздирающей новостью: она сообщила, что потеряла ребенка, пишет Super.ru. Последние сутки девушка провела в реанимации. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Мария вышла из отделения и, как сама говорит, делится с поклонниками тем, чем может.

Несмотря на пережитую трагедию, Горячева находит в себе силы смотреть в будущее. Она призналась, что сейчас учится жить заново. Девушка уверена, что обязательно станет мамой.

«Я потеряла ребеночка. Дорогие мамы, мы точно станем мамами, даже если не сейчас. Я много лет мечтала. Учусь жить заново и расскажу все позже, я вышла из реанимации и пока что просто сплю и делюсь тем, чем могу», — написала она.

В личной жизни Махи за последнее время тоже произошли перемены. Несколько месяцев назад ее избранник, мужчина по имени Максим, сделал ей предложение. Пара вместе уже полтора года. Максим руководит и преподает в спортивно-образовательной школе. Он поддерживает девушку в этой тяжелой ситуации.

Путь к нынешним отношениям у Махи был непростым. Два года назад она пережила болезненный развод с Николаем Снитко. Причиной расставания стала измена: Николай изменил ей с ее же лучшей подругой.

