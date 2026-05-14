Платье из тундры: очередь из невест выстроилась к мастерице из Северного региона

В поселке Тазовский на Ямале сотрудница местного ЗАГСа Елена Ковалева шьет свадебные платья, вдохновленные северной природой и ненецкими орнаментами. После победы на международном конкурсе в Москве очередь к мастерице выстроилась из желающих сказать «да» в наряде с национальным колоритом. Самое удивительное — деньги за свою работу Елена не берет, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

История началась два года назад, когда Елена сшила для себя платье с ненецким орнаментом и бисерным поясом. В этом наряде она пришла оценивать детские стихи на «Лапцуевских чтениях». Организаторы заметили работу и предложили ей выступить в Москве на выставке «Сокровища Севера» — не только спеть песню на ненецком языке, но и показать свои наряды.

Тогда Елена создала коллекцию «12 месяцев». Белое платье «Январь» с черным орнаментом символизирует заснеженную тундру с оленьими стадами. Зеленый наряд с красным узором напоминает ямальское лето и морошку на поляне. За эту коллекцию мастерица получила специальный приз. А в 2025 году она вернулась в Москву с «Сенежной» коллекцией, украшенной орнаментами, бисером и головными уборами, и заняла первое место.

После триумфа случился поворот. К Елене, работающей в ЗАГСе, подошла невеста с просьбой разрешить выйти замуж в ее платье. Идея наряжать девушек вдохновила мастерицу, и вскоре другие невесты тоже захочети надеть ее работы в свой самый счастливый день.

Самыми популярными стали нежное платье «Лебедь», наряд «Куропатка» с головным убором, имитирующим клюв птицы, и вышитыми ягодами морошки, а также платье «Сова» с вязаной сеточкой и маленьким клювиком. В коллекции есть и костюм охотника — белый с черными пятнами для маскировки в тундре, и наряд снежного человека, полностью сшитый из ниток, которые символизируют морозные узоры на окнах, а сетчатая ткань напоминает пелену тумана над ямальскими просторами.

На создание одного платья у Елены уходит около месяца. Шьет она обычно без выкроек — по наитию. Деньги за работу мастерица не берет, отдавая наряды просто так для свадеб и атмосферных фотосессий.

Вдохновение Елена черпает в поездках к дяде в тундру, где наблюдает за природой и подмечает цветовую гамму. Творческого кризиса у нее не было. Сейчас в планах — суконная белая ягушка, наряды для женихов (сорочки с орнаментом) и шубки из песца и лисы с бисерным узором. Очередь из невест в Тазовском между тем только растет.

Ранее сообщалось, что российские стилисты сравнили Met Gala 2026 с детским утренником.