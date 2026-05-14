«Муж заплатит»: петербурженка надела на себя кашемир на 132 тыс и попыталась сбежать из магазина

32-летняя петербурженка надела на себя несколько кашемировых вещей на 132 тысячи рублей и пообещала, что за все заплатит муж. Дождалась, пока консультанты повернутся спиной, и бросилась наутек. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Женщина зашла в бутик дорогой одежды и начала примерку. Она натянула на себя несколько предметов, а продавцам заявила, что скоро подойдет муж и все оплатит. Но никто не пришел. Тогда дама рванула к выходу, оттолкнув консультанта.

На улице ее догнали сотрудники магазина. Завязалась потасовка. Очевидцы вызвали Росгвардию. Нарушительницу доставили в отдел, похищенное изъяли.

