«Пробный камень покаяния»: Стас Садальский призвал разрешить Дмитрию Назарову и Ольге Васильевой вернуться в Россию

Известный актер и телеведущий Стас Садальский призвал разрешить Дмитрию Назарову и его супруге Ольге Васильевой вернуться в Россию. Поводом для его заявления послужило обращение Васильевой в Государственную, о котором ранее писали СМИ.

Сама Ольга назвала появившуюся в прессе информацию фейком. Несмотря на это, высказаться на эту тему поспешили многие известные личности и представили Госдумы.

Садальский, комментируя ситуацию, высказал мнение, что именно Васильева когда-то «подбила» Назарова на отъезд из России. Однако теперь, по его словам, она осознала истинную ценность родины. Садальский считает, что возвращение Назарова станет важным и правильным уроком для всех тех, кто также покинул РФ.

«Дима Назаров — народный артист, очень талантливый, к несчастью, ведомый, поддался воздействию жены, теперь она за него и себя просит, осознала ценность Родины. <…> Простите их Христа ради, как говорили в старину… Я простил», — написал актер.

Накануне о возможном возвращении Дмитрия Назарова и его жены высказался российский продюсер Леонид Дзюник.