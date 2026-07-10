Ида Галич выбрала необычный способ начать празднование свадьбы

Блогер и телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Как пишет Teleprogramma.org, торжество началось необычно — прямо на борту самолета авиакомпании S7. Влюбленные обменялись поцелуем перед посадкой, а на каждом кресле висела салфетка с надписью «Свадьба Олега и Иды».

Основное мероприятие прошло во Владикавказе, на малой родине Иды. Выбор места был инициативой жениха — Олег настоял, чтобы свадьба состоялась среди гор и живописных пейзажей.

На торжество пригласили около двухсот гостей. Среди них были Ирина Горбачева, Ольга Парфенюк, Виктория Шелягова, Мария Миногарова, Алексей Жидковский и другие известные личности. Самым сложным в организации оказалось согласование графиков московских друзей и родственников.

Сама невеста призналась, что подготовка к свадьбе оказалась сложнее, чем она думала. Однако свадебное платье, созданное дизайнером Марией Белик, привело ее в восторг. Олег настоял на проведении настоящего праздника, несмотря на нестабильную финансовую ситуацию.

Перед свадьбой Ида успела поучаствовать в реалити-шоу «Большой куш» на телеканале ТНТ. Вместе с братом Аланом она отправилась в Бангкок, где боролась за ₽10 млн. Вернувшись, блогер окунулась в подготовку к главному событию своей жизни.

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