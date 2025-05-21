«Стрижи» поразили зрителей захватывающим шоу высшего пилотажа над Волоколамском

Эффектное выступление авиационной группы «Стрижи» стало главным событием в Волоколамском округе. Четыре истребителя МиГ-29, в управлении которых находились опытные пилоты, подарили публике незабываемое представление в небе.

Группа «Стрижи» подготовила яркое воздушное шоу для участников молодежного научно-технического фестиваля «Маевский взлет». Самолеты МиГ-29 поднялись в воздух с аэродрома Кубинка и стремительно достигли деревни Алферьево.

Зрителей впечатлили невероятная сила, изящество, гибкость и слаженность действий пилотов. Выступление включало в себя классическую петлю Нестерова, динамичный вираж с максимальной тягой, сложный роспуск пар самолетов и другие захватывающие элементы.

Командующий группой – заслуженный военный летчик России, военный летчик-снайпер и полковник Денис Кузнецов. На фестивале также присутствовал заслуженный военный летчик России, ведущий пилот и соло-пилотажник группы «Стрижи» Сергей Осяйкин.