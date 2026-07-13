От аккредитива до ячейки: какой способ расчетов выбрать при сделке с недвижимостью

Названы способы расчетов при покупке недвижимости, распределив их по степени надежности. Об этом в беседе с RT сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова.

Самый опасный способ

Расчет наличными средствами признан экспертом наиболее рискованным методом. Подобные сделки несут множество скрытых угроз: риск получения фальшивых купюр, вероятность кражи денег при нападении, а также возможные сложности с доказательством подлинности расписки в случае судебных споров.

Наиболее надежные способы

По мнению юриста, к самым безопасным вариантам относятся инструменты, где банк или нотариус выступают независимыми посредниками, гарантирующими передачу средств только после завершения сделки:

Безотзывный покрытый аккредитив. Покупатель вносит деньги на банковский счет, которые «замораживаются» до момента регистрации перехода права собственности в ЕГРН. Продавец получает доступ к средствам только после предоставления подтверждающей выписки.

Эскроу-счета. Банк выступает независимым держателем средств и переводит их продавцу лишь после выполнения всех условий договора. Данный механизм доказал свою эффективность в долевом строительстве.

Депозит нотариуса. Нотариус принимает деньги от покупателя и перечисляет их продавцу после регистрации права собственности. Операция фиксируется в реестре нотариальных действий, что является дополнительной юридической защитой для обеих сторон.

Нюансы использования банковской ячейки

Использование банковской ячейки эксперт считает допустимым, но менее защищенным способом. Банк в этом случае гарантирует лишь физическую сохранность сейфа, но не контролирует его содержимое. Существует риск, что продавец может обнаружить в ячейке, например, муляж купюр вместо реальных денег.