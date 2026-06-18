Юрист Матюшенков рассказал о нюансах прокурорской проверки в отношении Лерчек

Жители Москвы обратились в правоохранительные органы с требованием провести повторную экспертизу состояния здоровья блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Напомним, в отношении нее возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях по подложным документам. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Однако судебное разбирательство приостановлено из-за того, что у блогера обнаружили онкологическое заболевание.

Поводом для недовольства москвичей стали публичные фотографии и видео Чекалиной, которые регулярно появляются в соцсетях. Люди отмечают, что на кадрах блогер выглядит здоровой, цветущей. Более того, девушка регулярно посещает спортзал и занимается танцами. Это, по мнению заявителей, не соответствует тяжести заявленного диагноза.

Жители столицы написали заявления в прокуратуру с просьбой проверить реальное состояние здоровья обвиняемой. Документы уже направлены в суд, который теперь должен решить, есть ли основания для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.

В комментарии KP.RU юрист, замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков отметил, что ходатайство прокуратуры не означает автоматического назначения повторной проверки. Суд должен оценить все обстоятельства и принять решение.

По словам эксперта, возможны два варианта: либо суд откажет в удовлетворении ходатайства, если посчитает, что ранее полученные медицинские заключения являются достаточными.

«Если суд усмотрит наличие серьезных сомнений в обоснованности ранее представленного экспертного заключения, может быть назначена повторная экспертиза. Ее будет проводить уже другим экспертом или экспертным учреждением», — уточнил Матюшенков.

Как отмечают юристы, внешний вид и публичная активность сами по себе не могут служить доказательством наличия или отсутствия болезни. Однако в адвокатской практике действительно встречались случаи, когда обвиняемые симулировали заболевания для затягивания судебного процесса.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов усомнился в диагнозе Валерии Чекалиной.