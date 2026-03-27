Суд в Нью-Йорке отклонил иск украинки к WTA из-за допуска российских теннисисток

Федеральный судья из Манхэттена (Нью-Йорк) Наоми Райс Бухвальд отклонила иск украинской теннисистки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA), которая страдала из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских теннисисток, передает US News.

В суде так и не поняли, почему россиянки и белоруски не должны соревноваться. Три года назад Цуренко не доиграла встречу с белоруской Ариной Соболенко из-за якобы настигшей ее панической атаки. После этого украинка возмущалась тем, что глава WTA Стив Саймон отказал ей предоставить комфортные условия соревнований — без россиянок и белорусок.

Наоми Райс Бухвальд указала, что спортивная ассоциация обязана обеспечить физическую безопасность спортсменов, а о своем эмоциональном благополучии те должны позаботиться сами.

35-летняя Цуренко завершила выступления в Туре. За карьеру она выиграла четыре титула в одиночном разряде, добиралась до 23-й строчки рейтинга и заработала около $7 млн призовых.