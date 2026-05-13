С 11 по 17 мая проходит Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии. В этот период особое внимание уделяется вопросам лечения артериальной гипертензии у детей — проблеме, которая нередко вызывает тревогу у родителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Когда врач ставит ребенку диагноз «артериальная гипертензия» и назначает медикаментозную терапию, многие мамы и папы начинают сомневаться: не слишком ли рано давать лекарства и не вызовет ли это привыкания? В такие моменты особенно важно не поддаваться тревоге, продолжать строго соблюдать назначения врача, а при любых вопросах — открыто обсуждать их со специалистом.

Врач‐детский кардиолог НИКИ детства Екатерина Варламова считает, что самая распространенная ошибка — прекращать давать лекарство, как только показатели давления нормализуются. Это вовсе не означает, что болезнь отступила: просто терапия работает эффективно. Если прервать лечение без согласования с врачом, все достигнутые результаты будут утрачены, а состояние ребенка может резко ухудшиться.

Артериальная гипертензия у детей не лечится короткими курсами «по требованию» — успех возможен только при систематическом подходе. Самовольная отмена препаратов или нерегулярный прием опасны: они могут спровоцировать резкий скачок давления, который нанесет гораздо больший вред детскому сердцу и мозгу, чем правильно подобранная медикаментозная терапия. Стабильный и ежедневный прием лекарств по назначенной схеме — единственный способ контролировать заболевание и предотвращать осложнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.