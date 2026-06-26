Суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу солистки «Маши и медведей»

В Москве Останкинский районный суд вынес решение в пользу солистки группы «Маша и медведи» Марии Макаровой. С администрации телевизионного шоу «Голос» взыскали 300 тысяч рублей за незаконное использование песни «Землю», сообщает ТАСС.

По заявлению певицы, телепрограмма использовала ее композицию для повышения рейтинга и получения дохода от размещения рекламы, чем нарушила ее авторские права. Суд признал доводы Макаровой обоснованными и обязал ответчика выплатить компенсацию.

Макарова окончила факультет журналистики Кубанского госуниверситета. Музыкальную карьеру начала диджеем в Краснодаре, затем играла в местных группах. В 1997 году передала демозапись Олегу Нестерову («Мегаполис»), который стал ее продюсером, и создала группу «Маша и медведи», переехав в Москву.

Группа распалась в 2000 году, но в конце 2004 года музыканты воссоединились и выступают до сих пор. В 2008 году Макарова пробовала себя в электронном проекте Ya Maha, но вернулась к работе с «Медведями». Также участвовала в записях песен для других исполнителей.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина не явилась в суд по иску на 176 млн рублей.