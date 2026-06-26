Тилляева признала ошибки на шоу «Ставка на любовь»

Участница популярного реалити-шоу «Ставка на любовь» Мариам Тилляева оказалась в центре скандала. Все началось с шестого выпуска, где во время испытания на вылет она устроила настоящую истерику, пишет The Voice. Девушка обвиняла соперников, в том числе актрису Анну Хилькевич, в заговоре против себя, перестала общаться с другими игроками и даже хотела покинуть проект, так как не прошла испытание.

После выхода эпизода в эфир Мариам подверглась шквалу критики со стороны зрителей. Многие пользователи соцсетей требовали ее извинений. В ответ на негатив Тилляева опубликовала видеообращение.

Мариам призналась, что была не права. Она назвала себя истеричкой, но подчеркнула, что не заслуживает угроз и оскорблений. Однако на этом история не закончилась.

Позже девушка еще раз вышла на связь, уже после того, как пересмотрела скандальный выпуск. Она честно признала свои ошибки: поняла, что пыталась избежать ответственности за поступки, увидела проблемы в отношениях с женихом Арно (настоящее имя — Арнольд Казарян), а также осознала, что ее обвинения в адрес Хилькевич были необоснованными.

«Посмотрела серию и мне стыдно. Спасибо тем, кто написал конструктивные комментарии, мне это помогло посмотреть на себя с другой стороны. Буду работать над собой, над отношением к людям и Арно», — сказала Тилляева.

Самой неожиданной частью ее признания стала благодарность хейтерам. Мариам заявила, что критика помогла ей взглянуть на себя со стороны. Она рассказала, что после участия в шоу пережила нервный срыв, но теперь готова меняться. Она также заявила, что будет внимательнее относиться к конструктивным замечаниям зрителей.

Ранее сообщалось, что бывший участник «Дома-2» Никита Шалюков оскорбил девушку из-за внешности.