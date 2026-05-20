У звезды «Гардемаринов» Харатьяна нашли почти 400 штрафов на китайский автомобиль

У исполнителя роли Алеши Корсака в легендарном фильме «Гардемарины, вперед!», народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна накопилось 395 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 524 тысячи рублей, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Почти все они были получены на новом автомобиле китайского производства — внедорожнике Lixiang L7, который Харатьян приобрел в 2024 году за 7 млн рублей.

По данным источника, в список нарушений вошли превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и езда без ремня безопасности. Харатьян лишь иногда гасит мелкие долги, но систематически избегает оплаты платных дорог. За актером числится 32 неоплаченных проезда по проспекту Багратиона в Москве на сумму 21 тысяча рублей.

Но это еще не все неприятности. Как отметили источники, в ноябре 2025 года суд Твери наложил арест на автомобиль Харатьяна в рамках разбирательства между коммерческими структурами. Китайская компания подала иск к нескольким российским юридическим лицам о взыскании солидарной задолженности по договорам купли-продажи транспортных средств на сумму более 36,5 млн юаней (почти 382 млн рублей), и машина знаменитости попала под обеспечительные меры.

Актер обращался в суд с просьбой снять арест, указывая, что спорное имущество уже принадлежит физическому лицу, однако апелляция оставила жалобу без удовлетворения. Впрочем, позже регистрационные действия в отношении порядка 100 автомобилей были разблокированы, но в списке не указывались владельцы, поэтому неизвестно, смог ли актер легализовать свою покупку.

