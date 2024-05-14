Суперфинал турнира «Золотая шайба» пройдет в Химках

Суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов турнира «Золотая шайба» состоится в Химках. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

За победу в турнире будут бороться шестнадцать команд со всей страны — в общей сложности 272 спортсмена. Соревнования будут проходить в нескольких возрастных категориях — среди ребят 2007–2008 годов рождения, 2009–2010 годов рождения, 2011–2012 годов рождения и 2013–2014 годов рождения.

В суперфинале сразятся по четыре команды в четырех возрастных группах, которые прошли муниципальный, региональный и всероссийский этапы.

Подмосковье будут представлять хоккеисты из команды «СШОР Богородский». Они поборются за победу в категории спортсменов 2011–2012 годов рождения.