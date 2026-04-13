«Свадьба в мае и путешествие в июне»: Мирослава Карпович решила не скрывать помолвку с Евгением Банифатовым

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович готовится к свадьбе с актером сериала «Склифосовский», сообщает The Voice. Избранником звезды стал Евгений Банифатов, ее партнер по спектаклю «Мастер и Маргарита».

Поклонники давно «сосватали» актрису с артистом, монтируя ролики об их романтических отношениях. Сама Карпович не выставляла отношения напоказ. Теперь же она подтвердила, что выходит замуж именно за Евгения.

Актрисе приписывали романы с Филиппом Бледным, Егором Кридом и Павлом Прилучным. Многие фанаты были уверены, что она станет женой звезды «Мажора» Прилучного, но вскоре он женился на Зепюр Брутян.

О своих отношениях с Прилучным Карпович отзывалась тепло и называла его прекрасным человеком. Актриса также отрицала информацию о том, что на артист поднимал на нее руку.

Свадьба Мирославы может состояться в мае: подготовка идет в ускоренном режиме из-за плотного рабочего графика. Свадебное путешествие пара планирует на июнь.

