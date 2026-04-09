Звезда «Филина» Данила Якушев сделал предложение 19-летней возлюбленной

Звезда сериала «Филин», российский актер Данила Якушев готовится к свадьбе, сообщает Super.ru. Его избранницей стала 19-летняя Кристина Недуруевой. Девушка не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Разница в возрасте между женихом и невестой, по словам артиста, только укрепляет их союз: она составляет 21 год. 40-летний Данила, как рассказал он сам, помогает своей возлюбленной развиваться. А сама Кристина наполняет жизнь жениха жизненной энергией. Девушка постоянно сопровождает артиста на съемках и гастролях. За время отношений пара побывала в 60 городах.

После свадьбы молодожены мечтают построить дом за городом. В планах — обустроить полноценное хозяйство с теплицей и курятником.

«Она [Кристина] не будет ни актрисой, ни певицей. Она хочет семью, она хочет детей, она хочет заниматься курами, она хочет заниматься помидорами», — рассказал о будущей жене Якушев.

Предложение руки и сердца Данила сделал своей возлюбленной в декабре прошлого года. Местом для важного события стал Алтай. Кристина согласилась стать его женой без раздумий. Родители девушки поддержали ее выбор.

