Свадьбу в стиле старинного русского обряда провели на фестивале «Славянское подворье» в Подольске

Молодожены Алена и Александр приехали на фестиваль «Славянское подворье» в подмосковный Подольск и устроили себе свадьбу в стиле старинного русского обряда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Церемонию провел коллектив центра русской культуры южного Подмосковья «Истоки» Дворца культуры «Октябрь». Фольклористы использовали не только обрядовые русские народные песни, но и поговорки и пожелания. А молодые специально к свадьбе пошили подходящие костюмы, подобрали рушники и другую тематическую атрибутику.

На фестивале было много других интересных площадок для детей и взрослых. Например, «СПКБ Техно» представили багги, особый интерес экспонат вызвал у детей. Ребята активно позировали родителям в качестве пассажиров и водителей.

Представители студии эстрадно-циркового искусства «Акра» ДК имени 1 Мая показали цирковые номера в жанрах акробатика, жонглирование, эквилибристика и клоунада, а также обучали всех желающих.