Свищев помирил Вяльбе и Губерниева
Президент ФЛССР Свищев примирил враждовавших Вяльбе и Губерниева
Известный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка, заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Елена Вяльбе примирились на встрече в Москве. Об этом ТАСС сообщили в федерации.
Встречу публично враждовавших Губерниева и Вяльбе организовал президент образованной 18 мая ФЛССР Дмитрий Свищев. В федерации подчеркнули, что все конфликтные моменты улажены.
«По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым ¬— встреча прошла!!! Начинаем работать с новой федерацией!!! Во имя и во славу российского лыжного спорта!!!», — написал в своей соцсети Дмитрий Губерниев.
Федерация лыжного спорта и сноуборда России объединила все лыжные федерации страны. Елена Вяльбе, занимавшая пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), продолжит отвечать за развитие своего вида спорта.