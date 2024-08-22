Свой культурно-туристический потенциал Подмосковье представит на фестивале в Москве

Уже в предстоящую субботу у Подмосковья будет возможность продемонстрировать собственный культурно-туристический потенциал в рамках московского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом заявили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что мероприятие «Подмосковье — область впечатлений» состоится на ВДХН, сцена № 1 возле 4-го Каменского пруда. Гостей познакомят с многообразием досуга в Подмосковье через мастер-классы и развлекательную программу. Свои программы представят Серпухов, Дмитров, Солнечногорск и Коломна.

В рамках знакомства с Серпуховом пройдут консультации посетителей, презентация туристической полиграфии. Серпуховский историко-художественный музей проведет занятие «Сказка о русском импрессионисте». Также состоится презентации гастрономических брендов муниципалитета.

Дмитров представит концертную программу различных местных творческих коллективов. Костюмированное представление об интерактивных программах покажет музей-заповедник «Дмитровский кремль». Солнечногорск же представит свои гастрономические бренды и проведет викторины и лотереи, где будут разыгрываться сертификат на двоих на посещение улиточной фермы SolEcoSnails и сертификат на проживание в эко-деревне «Бабин двор».

Подробная информация о месте и времени проведения мероприятия можно уточнить по ссылке.

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