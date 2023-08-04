Свыше 20 площадок для выступления уличных артистов появилось в Нижнем Новгороде

Более 20 площадок для выступления уличных артистов создали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на постановление администрации города.

Отмечается, что это по девять мест для музыкантов без звукоусиливающего оборудования и для звукоусиливающего оборудования и три места предусмотрены для аниматоров и ростовых кукол.

Уточняется, что данные площадки находятся на Большой Покровской, Нижневолжской, Окской набережных и набережной Федоровского.

Добавляется, что для уличного выступления следует получить согласие администрации города.