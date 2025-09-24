Сычев предложил Мостовому сыграть за омский «Иртыш»
Президент «Иртыша» Сычев предложил Мостовому возобновить карьеру игрока
Фото: [Александр Мостовой (второй слева) и Дмитрий Сычев (крайний справа) на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»/t.me/mostovoy10]
Известный в прошлом нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива», а ныне президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев предложил бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому сыграть за свой клуб.
«Мы найдем источники финансирования. Тем более мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем СВ вам выкупить», — сказал Сычев Мостовому в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».
57-летний Мостовой заинтересовался предложением, припомнив, что недавно выходил на поле в составе медийного «Амкала» 70-летний советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.
Ранее 41-летний Сычев заявил, что всерьез подумывает о возобновлении карьеры в составе «Иртыша».