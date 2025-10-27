Сын Плющенко выиграл турнир с единственным участником

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 12-летний Александр Плющенко стал победителем турнира в подмосковном Наро-Фоминске.

В соревнованиях под эгидой Федерации фигурного катания Московской области приняли участие пять спортсменов, выступавшие в четырех категориях. Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду среди юношей и был единственным участником в своей категории.

По итогам короткой и произвольной программ Плющенко-младший набрал 192,91 балла.

Александр Плющенко занимается в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года.

Ранее в подмосковном Подольске провели открытые занятия в честь Всероссийского дня гимнастики.