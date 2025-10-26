В спорткомплексе «Заречье» Подольска отметили Всероссийский день гимнастики открытым занятием

В физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» города Подольск состоялось открытое занятие секции общей физической подготовки, приуроченное к Всероссийскому дню гимнастики. Об этом рассказали представители администрации городского округа.

Мероприятие прошло с целью тестирования общей физической подготовки юных воспитанниц, которые представили родителям свои навыки и достижения. Всего в открытом занятии приняли участие 16 молодых гимнасток, продемонстрировавших свои достижения и указывавших на области, требующие доработки. Кроме тестирования, девочки выступили с показательными номерами, что добавило атмосферы праздника.

«Выступать перед родителями было очень волнительно! Я старалась изо всех сил. Самым сложным для меня было сделать мостик, но я справилась», — поделилась своими впечатлениями одна из участниц, юная гимнастка Мария.

По окончании мероприятия все участницы получили призы и подарки в знак поощрения за свои старания. Этот день стал отличной возможностью для гимнасток не только продемонстрировать свои навыки, но и почувствовать поддержку и гордость своих близких, вдохновляя их на дальнейшие успехи в спорте.

