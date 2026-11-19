В рейтинге регионов РИА Новости, чьи жители выбирают здоровый образ жизни, Санкт-Петербург занял седьмую строчку. Результат заметный, но он отражает не только личные привычки горожан, сколько совокупность условий, в которых эти привычки формируются, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Как изменилось отношение петербуржцев к собственному здоровью, стали ли они чаще отказываться от вредных привычек и активнее приобщаться к спорту, рассказала Светлана Молчанова — доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Петербурге, эксперт по общественному здоровью и здравоохранению.

По мнению Молчановой, здоровый образ жизни, выступающий одной из гарантий физического и психологического благополучия, уже превратился в элемент повседневности жителя мегаполиса. Люди все чаще воспринимают заботу о здоровье не как разовую кампанию, а как часть обычного распорядка.

«Чем крупнее город, чем интенсивнее ежедневная нагрузка на жителя — на водителя или пассажира городского транспорта, покупателя в магазине, родителя или члена семьи, и, главное, эффективного сотрудника, — тем выше запрос на здоровье в целом, и на здоровый образ жизни, в частности, — объясняет эксперт. — К жителю мегаполиса предъявляется много требований и все они реализуемы только при наличии одного главного ресурса — здоровья».

Эксперт подчеркивает: в эти процессы вовлечены и городские власти. Регулярные напоминания о диспансеризации, необходимость вакцинации и других форм взаимодействия с практической медициной, а также общие успехи здравоохранения сблизили интересы граждан и государства. В Санкт-Петербурге теме ЗОЖ уделяют много внимания и делают немало. Кто-то, возможно, возразит, что этого недостаточно, однако на фоне общественного запроса на здоровье и личного страха перед болезнью подобные мероприятия все же достигают своей цели.

«Не остались в стороне от проблемы здоровья граждан и депутаты Законодательного Собрания, — продолжает эксперт. — Алкоголь, распространенность курения вейпов, доступность массового спорта — эти темы стали также актуальны и обсуждаемы всех уровнях власти, как вопросы бюджета и взаимодействия ее ветвей».

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