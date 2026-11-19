Певица Анна Семенович и группа «123 ПОЛК» выступили на патриотическом концерте телеканала РУ.ТВ «Мы едем к вам. Все будет хорошо!» для военных в Тульской области — об этом сообщила «Русская Медиагруппа».

Встреча прошла 18 ноября в филиале санатория «Слободка» при поддержке Министерства обороны РФ и собрала десятки зрителей — бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, а также медиков. Вечер начался с особенно трогательного момента: на сцену вышли жены участников СВО, и зал приветствовал их искренние песни стоя.

Помимо выступления на сцене со своими известными композициями, Анна Семенович и музыканты группы «123 ПОЛК» заглянули в палаты, чтобы поговорить с военнослужащими лично и пожелать им скорейшего возвращения домой. По признанию самих бойцов, такое живое участие и добрые слова помогают восстанавливаться не хуже медицинских процедур.

Анна Семенович отметила, что защитники сидели в зале с горящими глазами, поэтому ей хотелось спеть для них побольше светлых и веселых песен. Певица, почти 15 лет ведущая программу «Дембельский альбом» на «Русском Радио», подчеркнула, что считает поездки в госпиталя и части своим личным долгом, чтобы дарить ребятам тепло и позитив. Для телеканала РУ.ТВ и «Русской Медиагруппы» этот выезд стал частью большой работы по поддержке военных и их семей.