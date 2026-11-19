Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области закупило 123 единицы спецтехники для водоканалов и ресурсоснабжающих организаций региона. Часть машин уже вышла на линии в составе аварийных бригад, а остальные поступят на базы до конца 2026 года.

Технику распределили в Электросталь, Химки, Солнечногорск, Лосино-Петровский, Чехов, Воскресенск, а также в Павлово-Посадский, Дмитровский и другие округа. В партию вошли экскаваторы, автокраны, самосвалы КАМАЗ, автоцистерны на базе ГАЗон Next, аварийные машины на шасси «ГАЗель» и «Соболь», вакуумные экскаваторы, илососы, автовышки, автобусы ПАЗ, вилочные погрузчики и автомобили LADA Largus.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев уточнил, что за каждой новой машиной закрепили конкретного водителя и инженера-механика, который отвечает за ее техобслуживание. Всего за три года водоканалам региона планируют передать более 800 единиц спецтехники.

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