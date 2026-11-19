На одну сцену выйдут исполнители разных поколений: Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Артур Пирожков, Алсу, Жасмин, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, JONY, Елена Север, Александра Воробьева, Владимир и Юрий Киселевы. Помимо собственных главных хитов, музыканты подготовили неожиданные каверы на известные зарубежные композиции.

Задумка вечера — вернуть то самое теплое ощущение из детства, когда вся семья собирается вместе под любимые мелодии в ожидании чуда и загадывает желания под бой курантов. Концерт обещает стать живой музыкальной открыткой, которая поможет поймать праздничное настроение за пару недель до конца декабря.