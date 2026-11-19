Очный этап XII Международной просветительской акции «Географический диктант — 2026» состоится 22 ноября. Проверить свои знания по географии России жители смогут на официально зарегистрированных площадках по всей стране и за рубежом, а также в онлайн-формате, сообщает Русское географическое общество.

Для тех, кто не сможет прийти на очную площадку, дистанционная версия теста откроется на официальном сайте акции dictant.rgo.ru. Написать диктант онлайн без предварительной регистрации можно будет с 22 ноября до 10 декабря 2026 года по московскому времени.

На выполнение заданий дистанционного этапа участникам отводится 45 минут. Узнать свои баллы по индивидуальному 13-значному идентификационному номеру и скачать электронное свидетельство можно будет с 21 декабря 2026 года на портале проекта.

Русское географическое общество проводит акцию ежегодно с 2015 года, в 2026 году для очного участия зарегистрировано более 9,5 тыс. площадок.