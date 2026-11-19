Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал нанести удар «Орешником» по Киеву после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению парламентария, российским военным пора задействовать весь спектр имеющегося оружия по Киеву, иначе, как он считает, не остановить череду украинских терактов. Журавлев также указал на необходимость уничтожать индустрию дронов противника, включая удары по заводам, которые выпускают комплектующие в Европе.

Кроме того, депутат допустил более адресное воздействие на киевский режим — например, отправку «Орешника» по улице Банковой в Киеве. Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский после упреков в том, что фактически живет на Западе, как будто стал чаще появляться в своем бункере. Журавлев уверен, что такой шаг произвел бы неизгладимое впечатление и на киевский режим, и на его спонсоров.

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