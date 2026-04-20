В Домодедово поставили на кадастр новый дом в ЖК «Оптима»

В Домодедово на территории ЖК «Оптима» поставили на кадастровый учет новый дом площадью более 19,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В 18-ти этажном доме расположены 544 квартиры различной планировки, вблизи появятся дворы с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха для разных возрастных групп.

Проект комплекса предусматривает строительство восьми домов (третий из которых сейчас введен в эксплуатацию), двух детских садов, школы. На первых этажах новостроек расположатся коммерческие помещения под магазины, аптеки, пункты выдачи, детские и спортивные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.