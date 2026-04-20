Деньги из воздуха: как законно увеличить свою пенсию в полтора раза без лишних усилий

Российским гражданам разъяснили, как грамотно увеличить количество пенсионных баллов и размер страховых выплат через официальное трудоустройство, отсрочку заслуженного отдыха и учет социально значимых периодов. Об этом сообщил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Фундамент будущих выплат: прозрачный доход

Сенатор Игорь Мурог в интервью RT подчеркнул первостепенную важность официальной занятости для формирования достойного пенсионного обеспечения. Только работа с «белой» заработной платой гарантирует стабильное поступление страховых взносов в Социальный фонд России. Чем выше декларируемый доход сотрудника, тем большее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) фиксируется на его лицевом счету, что напрямую определяет итоговый размер выплат.

Финансовые выгоды отложенного выхода на пенсию

Одним из наиболее эффективных способов значительного увеличения дохода в старости является более поздний выход на заслуженный отдых. По словам сенатора, отсрочка запускает действие специальных премиальных коэффициентов. Например, если гражданин примет решение проработать на пять лет дольше установленного срока, его накопленные годовые баллы вырастут в 1,45 раза, а фиксированная часть пенсионной выплаты увеличится на 36%. Это позволяет существенно повысить уровень жизни при фактическом прекращении трудовой деятельности.

Начисление баллов за социально значимую деятельность

Законодательство предусматривает пополнение пенсионного счета даже в те периоды, когда человек официально не работает, но выполняет важные общественные функции. Мурог напомнил, что баллы начисляются за так называемые «нестраховые периоды». К ним относятся прохождение срочной службы в рядах вооруженных сил, время ухода за детьми до достижения ими полутора лет, а также опека над инвалидами первой группы или пожилыми людьми старше 80 лет. Учет этих этапов жизни позволяет не прерывать накопление пенсионных прав.