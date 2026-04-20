В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 20 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах - II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Во вторник, 21 апреля, на большей части территории области ожидается I класс пожарной опасности, в среду, 22 апреля, - II класс. Температура воздуха днем в этот период составит +6-13 градусов, ночью – -1...+4. Синоптики обещают переменную облачность, сильный порывистый северный ветер, без осадков.
