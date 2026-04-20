Тренер «Тампы» жестко раскритиковал свою команду после поражения от «Монреаля»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскритиковал игру своей команды в первом матче плей-офф против «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ).

«У меня есть претензии к нашей игре. Мы получили четыре удаления в чужой зоне. Это не чрезмерная агрессия — это была глупость, во многих случаях. Мы сами дали им возможность выиграть матч», — сказал Купер на послематчевой пресс-конференции.

Игроки «Тампы» заработали 14 минут штрафа. Причем удалялись лидеры нападения команды — Никита Кучеров, Джейк Генцел, Брэндон Хейгл, Энтони Сирелли. «Монреаль» три из четырех шайб, включая победную, забросил в большинстве — все они на счету Юрая Слафковски, которому один раз ассистировал Иван Демидов. Никита Кучеров отметился двумя ассистами.

Второй матч серии пройдет 22 апреля.

