Министр рассказал об участниках программы «Герои Подмосковья»

Участники программы «Герои Подмосковья» обладают уверенностью в себе и настойчивостью, без этих качеств пройти отбор в проект сложно. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Важно быть открытым к новым знаниям, готовым применять свои навыки на практике и активно участвовать в стажировке. Эти качества помогают не только пройти отбор, но и максимально раскрыть свой потенциал в программе», — рассказал Двойных.

По его словам, важно также, чтобы участники специальной военной операции хотели развиваться и осваивать новые знания, а после – применять их на практике и активно включаться в процесс стажировки.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

