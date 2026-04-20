Больше не народный автомобиль: почему за Lada Vesta теперь просят баснословные деньги
«110km»: продажи Lada Vesta в начале 2026 года рухнули в два раза
Флагман АвтоВАЗа стремительно теряет статус бестселлера: продажи упали до рекордных минимумов на фоне агрессивного маркетинга китайских брендов и внутренней конкуренции с новой моделью Iskra. Об этом пишет 110 km.
Резкое падение рыночных показателей
По итогам первой четверти 2026 года продажи Lada Vesta продемонстрировали двукратное падение относительно прошлого года. Текущие объемы реализации составляют от 3 до 4 тысяч машин в месяц, что в три раза ниже пиковых значений весны 2025 года. Аналитики профильного издания «110km» констатируют, что модель столкнулась с серьезным кризисом востребованности, теряя позиции основного игрока на отечественном авторынке.
Ценовые тиски и внутренняя конкуренция
Lada Vesta оказалась в сложной рыночной ситуации. С одной стороны, на нее давит новая бюджетная Lada Iskra, привлекающая покупателей более доступной стоимостью. С другой — модель теснят китайские иномарки локальной сборки, предлагающие современный дизайн и богатое оснащение. Стоимость базовых версий Vesta вплотную приблизилась к отметке в 2 миллиона рублей, при этом реальные дилерские предложения зачастую лишены существенных скидок, что делает разницу в цене с более технологичными конкурентами из КНР минимальной.
Кредитные условия и дилерская политика
Дополнительным фактором снижения спроса стали условия автокредитования. Ставка на приобретение Vesta составляет в среднем 10,9%, тогда как конкуренты, такие как Haval Jolion, предлагают программы под 7,8%. Ситуацию усугубляет политика автосалонов по навязыванию дополнительных опций и платных услуг, значительно повышающих финальную стоимость сделки. В результате популярный ранее семейный седан постепенно переходит в категорию нишевых продуктов с туманными перспективами развития.