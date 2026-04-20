Больше не народный автомобиль: почему за Lada Vesta теперь просят баснословные деньги

Флагман АвтоВАЗа стремительно теряет статус бестселлера: продажи упали до рекордных минимумов на фоне агрессивного маркетинга китайских брендов и внутренней конкуренции с новой моделью Iskra. Об этом пишет 110 km .

Резкое падение рыночных показателей

По итогам первой четверти 2026 года продажи Lada Vesta продемонстрировали двукратное падение относительно прошлого года. Текущие объемы реализации составляют от 3 до 4 тысяч машин в месяц, что в три раза ниже пиковых значений весны 2025 года. Аналитики профильного издания «110km» констатируют, что модель столкнулась с серьезным кризисом востребованности, теряя позиции основного игрока на отечественном авторынке.

Ценовые тиски и внутренняя конкуренция

Lada Vesta оказалась в сложной рыночной ситуации. С одной стороны, на нее давит новая бюджетная Lada Iskra, привлекающая покупателей более доступной стоимостью. С другой — модель теснят китайские иномарки локальной сборки, предлагающие современный дизайн и богатое оснащение. Стоимость базовых версий Vesta вплотную приблизилась к отметке в 2 миллиона рублей, при этом реальные дилерские предложения зачастую лишены существенных скидок, что делает разницу в цене с более технологичными конкурентами из КНР минимальной.

Кредитные условия и дилерская политика

Дополнительным фактором снижения спроса стали условия автокредитования. Ставка на приобретение Vesta составляет в среднем 10,9%, тогда как конкуренты, такие как Haval Jolion, предлагают программы под 7,8%. Ситуацию усугубляет политика автосалонов по навязыванию дополнительных опций и платных услуг, значительно повышающих финальную стоимость сделки. В результате популярный ранее семейный седан постепенно переходит в категорию нишевых продуктов с туманными перспективами развития.