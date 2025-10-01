Талалаев рассказал, чем поможет «Балтике» поражение от ЦСКА
Фото: [ФК «Балтика»]
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что поражение от ЦСКА (0:1) может принести пользу его команде.
В десятом туре РПЛ калининградская команда потерпела первое поражение в чемпионате, пропустив единственный гол на пятой компенсированной минуте.
«Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет. Тот смешанный состав, который выйдет на матч с «Акроном», будет понимать, что, во‑первых, играть надо до конца. До последней секунды. А, во‑вторых, без забитых мячей нельзя выиграть. Вот такие простые тезисы мы озвучиваем перед этой игрой», — сказал Талалаев.
1 октября «Балтика» сыграет с тольяттинским «Акроном» в Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате страны следующий матч калининградцы проведут 5 октября против махачкалинского «Динамо». На данный момент «Балтика» занимает шестое место в РПЛ, набрав 17 очков в 10 матчах.