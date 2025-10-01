Талалаев рассказал, чем поможет «Балтике» поражение от ЦСКА

«Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет. Тот смешанный состав, который выйдет на матч с «Акроном», будет понимать, что, во‑первых, играть надо до конца. До последней секунды. А, во‑вторых, без забитых мячей нельзя выиграть. Вот такие простые тезисы мы озвучиваем перед этой игрой», — сказал Талалаев.