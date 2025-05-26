Талдомские танцоры с триумфом выступили на фестивале «Город танцует в парках»

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках», возглавляемый известным хореографом Егором Дружининым, состоялся 24 мая в парке «Победа», расположенном в городе Талдом.

Третий год подряд фестиваль «Город танцует в парках» поражает своими масштабами и разнообразием. В этот раз победу одержали участники уличного танцевального коллектива «Алмаз» и команда «Танцевальное шоу», а также группа «Раздай шума».

По результатам конкурсных состязаний жюри в составе Егора Дружинина, Леши Карпенко и организатора Ксении Васильевой определило два лучших коллектива:

Уличный танцевальный коллектив «Алмаз» из Талдома.

Танцевальный коллектив Pan dance из Дмитрова.

Зрители с удовольствием наблюдали за выступлениями танцевальных ансамблей и сольных исполнителей из Московской области, а также оценили профессиональное шоу «КЕД» от танцоров, принимавших участие в популярных телепроектах «Танцы» и «Новые танцы» на телеканале ТНТ.

Самые яркие участники фестиваля получат шанс выступить на заключительном гала-концерте в сентябре, где они смогут побороться за ценные призы от членов жюри: возможность стать частью команды Егора Дружинина «КЕД», принять участие в фестивале современного танца «Проба №» под руководством Александра Могилева или пройти интенсивную стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

В этом году фестиваль расширяет свои границы: на сцену выйдут артисты не только из Московской области, но и из разных регионов России.