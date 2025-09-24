Тарасова порекомендовала Гуменнику не упрощать программу

«Если спортсмен выполняет эти прыжки ежедневно на тренировках, а Петя, у меня нет сомнений, делает это, если он включил их в программу на турнире в Пекине, то, конечно же, ему надо прыгать. Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Я никогда не была сторонницей этого. На мой взгляд, это неправильно. Ты должен делать то, что позволит тебе уверенно бороться. А Петя способен бороться!» — сказала Тарасова.