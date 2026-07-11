Костромской «Спартак» решил поменять тренерский штаб, назначенный в мае

Клуб Первой лиги «Спартак» из Костромы сообщил о расставании с главным тренером Ринатом Билялетдиновым. Специалист был назначен на должность 25 мая. Причины столько скорого расставания с 68-летним тренером не раскрываются.

Сообщается, что имя нового главного тренера будет объявлено позже. В тренерском штабе произойдут и другие перестановки.

Ринат Билялетдинов работал в «Рубине» и «СКА-Хабаровск», временно исполнял должность главного тренера в «Локомотиве» и «Химках». Его последним местом работы была молодежная команда подмосковного клуба (до октября 2023 года).

Костромской «Спартак» в дебютном сезоне в Первой лиге занял высокое седьмое место. Новый сезон стартует 11 июля тремя матчами. Красно-белые вступят в борьбу на следующий день домашней игрой с «КАМАЗом».