«Телепортация» в Сочи и замена актера: какие сложности возникли на съемках фильма «Квест»

Совсем скоро на экраны выйдет отечественный приключенческий фильм «Квест», рассказывающий о трудных детях в «лагере перевоспитания». Режиссер проекта Иван Архипов рассказал нам, с какими проблемами съемочная группа столкнулась при работе над лентой.

В одну из смен команду подвела погода, что нередко случается с киноделами. К счастью, выход из ситуации удалось найти.

«У нас был сплошной курьез. Мы снимали глубокой осенью лето. В Ленинградской области есть хвойные леса, которые не выдают время года. Лиственных деревьев там практически нет, и кажется, что все зеленое. Вдруг выпал снег. На следующий день должна быть съемка на улице. Из-за этого мы за одну ночь перевезли команду в город Сочи, где продолжили снимать фильм. Это было довольно сложное задание — за одну ночь переместиться на такое расстояние», — вспоминает постановщик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не обошлось и без перестановок в касте. Одну из ролей пришлось передать другому актеру из-за конфликтов в расписаниях артистов. Максима Лагашкина, который должен был сыграть отца одного из персонажей, заменили на Сергея Роста.

«С Максимом Лагашкиным было сложно соединить других актеров. Основной состав нужно было собрать в один день и в одном месте, а Лагашкин ни в один из дней не мог к нам попасть, поэтому пришлось поменять его», — признался Архипов.

Несмотря на пройденные испытания, команда добралась до «финишной прямой» и уже ждет премьеры. Сам режиссер уверен, что его картина ничем не будет уступать голливудским.

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