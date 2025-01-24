Тематические акции пройдут в стране в День книгодарения

Тематические акции пройдут в книжных магазинах, библиотеках и общественных пространствах страны в День книгодарения, который отмечается 14 февраля. Об этом рассказали в Российском книжном союзе.

День книгодарения празднуют в более чем 40 странах мира. В этот день читатели передают книги в библиотеки, детские дома, школы, благотворительные организации и просто делятся книжными подарками с друзьями, родными и даже незнакомцами.

Инициативу поддерживают издатели, книжные магазины, библиотеки, благотворительные фонды и социальные организации.

Особенность проекта — разнообразие инициатив по продвижению чтения, среди которых челленджи, акции, скидки, тематические книжные подборки, интервью с писателями.