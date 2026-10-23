Растение в цветах сборной Аргентины назвали в честь Месси — и оно уже оказалось под угрозой исчезновения

BGL: новый вид шалфея из Перу назвали в честь Лионеля Месси

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Ученые описали новый вид растения из перуанских Анд и назвали его Salvia messii в честь одного из самых известных современных футболистов мира Лионеля Месси, пишет BGL со ссылкой на исследование в журнале Phytotaxa. Выбор оказался особенно символичным: у растения бело-голубые цветы, напоминающие цвета формы сборной Аргентины, откуда родом сам спортсмен.

Вид обнаружили в горных районах Перу на высоте примерно от 2000 до 2400 метров. Растение относится к семейству яснотковых, куда входят также розмарин и базилик, и может вырастать примерно до полутора метров.

Отдельные популяции замечали еще в 2009 году, но ученым потребовались дополнительные образцы, чтобы подтвердить, что перед ними действительно новый вид. Полевые исследования в 2023–2025 годах позволили официально его описать.

Пока Salvia messii известна всего в шести местах в регионах Лима и Ика. Из-за небольшой территории распространения исследователи уже относят растение к видам под угрозой исчезновения.

Среди главных рисков называют лесные пожары, строительство дорог и засухи. Ученые также предполагают, что в тех же районах Анд могут скрываться и другие растения, которые пока еще не получили научного описания.

иностранная пресса

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