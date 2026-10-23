Генсек РФС озвучил стоимость матча со сборной из топ-10

Генсек РФС Мирофанов: товарищеский матч со сборной из топ-10 обойдется в $10 млн

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов на полях форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске оценил возможность проведения товарищеского матча сборной России с командой из топ-10.

После отстранения ФИФА и УЕФА в 2022 году национальная сборная проводит только товарищеские матча. Следующие игры намечены с командами Узбекистана (12 ноября) и Венесуэлы (17 ноября).

Митрофанов рассказал, что проведение матчей с сильнейшими командами обсуждалось, но подчеркнул, что такие игры стоят больших денег. Поэтому нужно оценить их целесообразность, сравнить ожидаемый эффект с тратами.

«Есть информация на уровне слухов о стоимости товарищеских матчей этих команд в разных странах. Иногда она превышает десять миллионов долларов за игру. Давайте стараться играть с командами из топ‑10 в рамках официальных соревнований. Это бесплатно, а нам даже за это заплатят. Это наша цель», — сказал Митрофанов.

Ранее в ходе форума в Красноярске главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не думал возвращаться в футбол после окончания карьеры игрока.

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