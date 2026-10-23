В Подмосковье умные технологии помогут бизнесу получить лицензию по заготовке лома

В Подмосковье на региональном портале в услуге по лицензированию деятельности по заготовке лома внедрена технология ИИ-распознавания документов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов, могут получить лицензию на свою деятельность онлайн. С начала 2026 года электронной услугой воспользовались более 200 раз.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.