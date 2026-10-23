В Подмосковье умные технологии помогут бизнесу получить лицензию по заготовке лома
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В Подмосковье на региональном портале в услуге по лицензированию деятельности по заготовке лома внедрена технология ИИ-распознавания документов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов, могут получить лицензию на свою деятельность онлайн. С начала 2026 года электронной услугой воспользовались более 200 раз.
Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.