Что скрывается на окраине Млечного Пути? Астрономы нашли один из самых странных радиосигналов Галактики

Астрономы обнаружили необычный радиоисточник VT J1906+0849, который находится как минимум в 49 тысячах световых лет от Земли и ведет себя не так, как известные переменные объекты Млечного Пути, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в The Astrophysical Journal. Источник остается заметным в радиодиапазоне уже около 20 лет, при этом его яркость и характер излучения меняются по труднообъяснимой схеме.

В 1996 году на этом месте ничего не было видно, но к 2005 году источник начал появляться, а в 2014-м достиг максимальной яркости. Затем он постепенно ослабевал, однако в конце 2025 года неожиданно стал ярче снова.

Еще страннее ведет себя частота, на которой излучение достигает максимума. Она снизилась примерно с 1,9 гигагерца в 2019 году до 0,8 гигагерца в 2024-м, а к 2026 году снова поднялась примерно до 2,2 гигагерца.

Обычное расширяющееся облако вещества должно менять спектр гораздо предсказуемее, но заметного расширения VT J1906+0849 астрономы почти не увидели.

Среди возможных объяснений — система с черной дырой или нейтронной звездой, которая поглощает вещество соседней звезды и выбрасывает мощные потоки частиц. Однако подтверждений пока нет: рентгеновского излучения, характерного для таких систем, обнаружить не удалось.

Авторы считают, что дальнейшие наблюдения помогут понять, является ли объект редким типом скрытого микроквазара или представляет собой что-то еще более необычное.