В Электростали и Мытищах пройдут Всероссийские соревнования по спортивным прыжкам через резинку

Всероссийским соревнованиям по спортивным прыжкам через резинку «Прыгай выше головы» присвоили один из самых высоких — II уровень, они в третий раз входят в Перечень Минпросвещения России. В Подмосковье их проведут в Электростали и Мытищах.

Отборочные этапы мероприятия будут проходить в разных российских регионах, отборочный этап в Москве состоится 20 ноября. По итогам региональных стартов спортсмены получат возможность выйти в финал соревнований, который состоится в декабре.

Победа для спортсменов позволит им пополнить портфолио, для тренеров — станет признанием профессионального мастерства. Победители и призеры будут внесены в Государственный информационный ресурс для выявления и поддержки одаренных детей — ГИР талантыроссии.рф.

Организатором соревнований выступает Федерация спортивных прыжков через резинку. Узнать другие подробности можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.