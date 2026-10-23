В Подольске после капремонта откроется дошкольное отделение школы №12
Дошкольное отделение школы №12 откроется в Подольске после капремонта
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Кирова подмосковного Подольска завершился капитальный ремонт детского сада при средней школе №12, он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы прошли в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Семья», учреждение откроют в четвертом квартале 2026 года.
Площадь здания составляет более 1,9 тыс. кв. м. В нем заменили оконные блоки, установили короба вентиляции, провели покраску стен, заливку и укладку пола, установили новые двери и осветительные приборы, выполнили работы по прокладке инженерных коммуникации, фасадные и кровельные работы, для детского сада закупили новую мебель и оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.