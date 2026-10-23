В Щелкове строители завершили демонтаж в ходе капремонта противотуберкулезного диспансера

В деревне Сукманиха городского округа Щелково проходит капитальный ремонт стационара для взрослых «Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера», специалисты завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств областного бюджета, в них задействованы 28 человек. Они ведут работы по установке оконных блоков, устройство перегородок, монтаж усиления на 1-м этаже и не только. ремонт завершат в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.