Подмосковные студенты смогут принять участие в командном соревновании по кибербезопасности

Подмосковные команды студентов средних и высших учебных заведений могут подать заявку на участие во всероссийской лиге по кибербезопасности. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам нужно собрать команду от двух до восьми студентов и пройти онлайн-раунды. В сезоне «Лиги ЦТФ» встречаются все три классических формата. Участникам открывают набор задач: веб, криптография, реверс, форензика, pwn и другие категории. Им предстоит удерживать уязвимую инфраструктуру под потоком атак. В финал смогут пройти 10 сильнейших команд. Узнать другие подробности можно здесь.

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